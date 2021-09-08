В Кстове открыли первый в Нижегородской области школьный «Кванториум»

Во втооник, 7 сентября 2021 года, в Кстове открылся первый в Нижегородской области школьный «Кванториум». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Мне хочется поздравить юных жителей Кстова с этим событием. У национального проекта «Образование» немало измерений, и очень важно, что он позволяет создавать новые точки творческого развития. Впервые базой для размещения «Кванториума» стала школа. Уверен, что это создаст дополнительные возможности для развития учебного заведения. Ничто не заменит в образовании очного взаимодействия учеников и педагогов. «Кванториум» позволит наглядно продемонстрировать интересные научные эксперименты, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Детский технопарк «Кванториум» создан на базе средней школы №8 с углубленным изучением отдельных предметов, однако, заниматься в нем смогут все даже ребята и из других школ: на базе «Кванториума» организовали сетевое сотрудничество с другими средними общеобразовательными учреждениями г. Кстова.

Как отметила министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, юные кванторианцы смогут изучать здесь: «естественно-научные предметы», «естественные науки», «математика и информатика», «технология». Запланированы и курсы внеурочной деятельности, фестивали и конкурсы. На новое оборудование для технопарка, ремонт и организацию образовательного пространства направлено потратят 21 млн рублей из бюджета.

По словам главы администрации Кстовского муниципального района Андрея Черткова, кстовчане гордятся тем, что первый школьный «Кванториум» появился именно в их городе.

Как заявил директор АНО ДПО «Центр новых форм развития образования» Андрей Наумов, Нижегородская область уже выиграла дополнительный федеральный конкурсный отбор и до 2024 года в регионе появится еще 4 новых школьных «Кванториума».