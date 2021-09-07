На 32% вырос экспорт Нижегородской области за 7 месяцев

Экспорт Нижегородской области вырос на 32% за 7 месяцев 2021 года в сравнении с тем же периодом 2020-го. Теперь он достиг 3,19 миллиарда долларов. Об этом информирует губернатор региона Глеб Никитин:

– По данным Приволжского таможенного управления, такой рост, почти на 770 миллионов долларов, произошёл в первую очередь благодаря увеличению объёма несырьевого неэнергетического экспорта, который вырос более чем на 40% и превысил 2,3 миллиарда долларов. Большая часть поставок относилась именно к промышленному экспорту, – пояснил глава региона.

А также добавил, что торговыми партнёрами Нижегородской области за указанный период стали 126 стран. Основной рост пришёлся на Бангладеш (+195,94%), Нидерланды (+184,67%), Польшу (+128,46%) и Беларусь (+53,19%).

– Таких результатов во многом удалось достичь благодаря комплексу федеральных и региональных мер поддержки экспортёров, которые реализуются в регионе в рамках нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", – отметил Глеб Никитин. – Кроме того, многие нижегородские экспортёры являются участниками нацпроекта "Производительность труда", который помогает не только значительно увеличить объёмы выпускаемой продукции, но и повысить её конкурентоспособность на зарубежных рынках.