Концерты Международного молодёжного симфонического оркестра пройдут в Нижнем Новгороде и Дзержинске 10-12 сентября

Концерты Международного молодёжного симфонического оркестра пройдут в Нижнем Новгороде и Дзержинске с 10 по 12 сентября. Об этом сообщили в областном правительстве.

Даты, время и место проведения концертов:

- 16:00 10 сентября – Центральная детская музыкальная школа имени А.Н. Скрябина в Дзержинске;

- 14:00 11 сентября – Нижегородское музыкальное училище имени М.А. Балакирева;

- 14:00 12 сентября – Нижегородская государственно академическая филармония имени М. Ростроповича (финальное выступление).

– Международный молодёжный симфонический оркестр – это масштабный творческий проект, объединяющий молодых музыкантов Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и наших городов-побратимов, – рассказал Игорь Кораллов, директор Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева. – Проект позиционирует Нижний Новгород как крупный творческий центр, способный воплощать самые амбициозные инициативы международного уровня. Думаю, что слушателям нравятся не только программы, но и молодёжный азарт, удаль и творческий огонь в глазах ребят, которые приезжают из разных уголков земли, чтобы на достойном уровне исполнить шедевры классической инструментальной музыки.

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