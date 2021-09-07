Бронзового Максима Горького установят в Нижнем Новгороде на территории Ковалихинского сквера

Бронзовую скульптуру писателя Максима Горького намерены установить в Ковалихинском сквере в центре Нижнего Новгорода в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как отметил глава города Юрий Шалабаев, удалось не только восстановить утраченную скульптуру работы Андрея Кикина, но и воплотить его идею создать скульптуру в бронзе.

- Началась Великая Отечественная Война, и фронт нуждался в металле, поэтому её сделали из гипса. Уже на следующей неделе новая скульптура Горького займёт своё место в Ковалихинском сквере, и можно сказать, что она вернётся домой, потому что рядом находится и дом, в котором родился великий писатель, и квартира, в которую он вернулся уже именитым, - сказал мэр.

Место для скульптуры выбрано не случайно. Рядом располагается дом Каширина, где родился писатель, а также музей-квартира Горького.

В настоящее время фигура готовится к транспортировке на место установки. Скульптор Алексей Щитов рассказал, как идет процесс изготовления фигуры.

- Самым зрелищным с уверенностью можно назвать заполнение заготовленной формы разогретым до 1 200 градусов металлом. Но перед этим на гипсовую форму наносится тонкий слой воска до 1 см. Затем внутрь набивается так называемый «болван» - это смесь песка, смолы и кислоты. Далее гипсовую форму убирают, оставляя «болван» с воском, и скульптор начинает его прорабатывать. Перед заливкой убирается воск, и в заранее подготовленный кожух наливается расплавленный металл, - пояснил он.

Кстати, гипсовый Горький тоже найдет свое место в городе. Только его установят не на открытых пространствах, а в помещениях культуры. Решение данного вопроса мэр поручил членам городской Общественной палаты.