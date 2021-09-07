Рабочий нижегородского «Нефтехиммаша» получил сильнейшие ожоги рук и туловища

Факт травмирования работника на предприятии вскрылся в Нижнем Новгороде. К руководителю регионального СУ СКР Айрату Ахметшину обратился работник ООО «Завод Нефтехиммаш» и рассказал, как произошел несчастный случай. Мужчина рассказал, что работал по договору подряда, но по устному распоряжению гендиректора также выполнял обязанности термиста. При этом необходимую термостойкую одежду мужчине по какой-то причине не выдали.

- В апреле текущего года в результате произошедшего на заводе несчастного случая мужчина получил тяжелые термические ожоги рук и туловища, при этом руководством завода факт несчастного случая был укрыт, - подчеркнули в пресс-службе регионального СУ СКР.

По факту произошедшего сотрудники следственного отдела по Канавинскому району города организовали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на предприятии.