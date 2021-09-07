Почти миллион рублей перевёл мошеннику житель Дзержинска

49-летний житель Дзержинска Нижегородской области перевёл мошеннику один миллион рублей. Совершая переводы он верил, что таким образом убережёт свои средства от недобросовестного сотрудника банка. В ГУ МВД России по региону поделились подробностями случившегося.

В полиции потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный номер. Человек на том конце представился сотрудником службы безопасности одного из крупных банков и сказал, что другой сотрудник финансового учреждения оформил кредит на имя потерпевшего. Злоумышленник убедил мужчину, что тому нужно оформить кредит на 904 тысячи рублей и перевести эти деньги на якобы безопасные счета, что поможет разоблачить недобросовестного сотрудника банка и обезопасить свои сбережения. Дзержинец перевёл 600 тысяч на продиктованный мошенником счёт.

Позднее преступник снова позвонил жителю Дзержинска и сказал, что обнаружил ещё один займ на его имя. По аналогичной схеме, ради "безопасности и справедливости", потерпевший перевёл ещё 300 тысяч мошеннику.

Злоумышленник был на связи с мужчиной в течение всех четырёх часов, пока тот выполнял переводы. Он даже убедил последнего не обращаться в банк и не сообщать никому об их взаимодействии.

О том, что он стал жертвой преступников, житель Дзержинска понял уже дома, когда рассказал обо всём родственнице. Затем он сразу обратился в полицию за помощью.

В ведомстве уже возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Расследование продолжается.

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