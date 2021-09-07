Второй иностранный язык станет факультативным в нижегородских школах

С 2022 года изучение второго языка в школах станет необязательным. Об этом на региональном родительском собрании рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

- В России начинает действовать новый ФГОС. В соответствии с ним, изучение второго иностранного языка в школах станет необязательным, - рассказала министр. – Однако в тех школах, где он востребован, предмет может изучаться факультативно.

Для того, чтобы сохранить изучение предмета в своем классе, школьникам и их родителям необходимо будет написать соответствующее заявление. Если позволят условия в школе, то изучение предмета сохранится.