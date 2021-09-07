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Общество7 сентября 2021 13:41

Второй иностранный язык станет факультативным в нижегородских школах

Изменения начнут действовать уже с 2022 года
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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С 2022 года изучение второго языка в школах станет необязательным. Об этом на региональном родительском собрании рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

- В России начинает действовать новый ФГОС. В соответствии с ним, изучение второго иностранного языка в школах станет необязательным, - рассказала министр. – Однако в тех школах, где он востребован, предмет может изучаться факультативно.

Для того, чтобы сохранить изучение предмета в своем классе, школьникам и их родителям необходимо будет написать соответствующее заявление. Если позволят условия в школе, то изучение предмета сохранится.