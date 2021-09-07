Парковку на участке улицы Тимирязева запретят в Нижнем Новгороде с 29 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и стоянку транспортных средств запретят на участке улицы Тимирязева в Нижнем Новгороде с 29 сентября. Речь идёт об участке от улицы Кулибина до проспекта Гагарина. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В свою очередь, ЦОДД Нижнего Новгорода поделился схемой предстоящих изменений.

– Меры приняты ради увеличения пропускной способности улицы Тимирязева, – добавили в департаменте. – На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств.

А также специалисты ведомства призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность, заранее планировать свой маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.

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