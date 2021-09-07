Мелик-Гусейнов рассказал о вакцинации детей от коронавируса в Нижегородской области

Вакцинация детей от коронавируса будет исключительно добровольной. Об этом на региональном родительском собрании рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Вакцинация планируется только с 12 лет. Именно с этой возрастной категории сейчас идут клинические исследования имеющихся вакцин, - рассказал министр. - На сегодняшний день четкого разрешения нет. Как только мы его получим, это будет новость федерального масштаба. И тогда мы сразу дадим четкие инструкции о том, как это сделать. Однако мы уже можем сказать, что она будет необязательной.

Также министр развеял слухи о том, что после выборов дети снова перейдут на дистанционное обучение.

- Никаких таких мер не планируется, - заявил Давид Мелик-Гусейнов.