350 нижегородских школ полностью перешли на пятидневку

В Нижегородской области на полную пятидневку перешли 350 из 880 школ. Об этом на региональном родительском собрании сообщила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

- Это чуть больше трети школ, среди них есть и лицеи. Это зависит от воли директора изменить формат обучения детей, - отметила Ольга Петрова. - Мы не можем ни заставлять, ни указывать директорам, как организовывать процесс. Но, я думаю, те директора, которые побоялись сделать это сейчас, увидят, что это не ломает учебный процесс и расписание, и в дальнейшем тоже перейдут.

К сожалению, во многих школах по-прежнему не хватает педагогов. С этим связаны сдвиги расписания. Чтобы решить эту проблему, мы рассчитываем привлечь совместителей из других школ и студентов старших курсов, которые имеют право преподавания.