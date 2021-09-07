Нижегородка незаконно перевела за границу более 64 миллионов рублей под видом закупки цветов

51-летнюю жительницу Нижнего Новгорода подозревают в переводе крупной суммы денег нерезидентам РФ. Как сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления, с декабря 2018 по март 2020 года женщина выводила за рубеж валюту с расчетных счетов восьми подконтрольных ей организаций. В Нидерланды ушло 967,7 тысяч евро, что в пересчете на рубли составляет более 64 миллионов.

Переводы выполнялись всегда с одного стационарного компьютера на одной из фирм. Средства переводились маленькими суммами, не требующими постановки на учет, в иностранные банки. В подложных документах было указано, что средства уходят на покупку цветов, хотя на самом деле иностранные компании не выставляли женщине никаких счетов. Также выяснилось, что необходимые документы (инвойсы) женщина изготавливала сама с использованием специального программного обеспечения. Деньги выводились из страны без возможности возврата. Десятки миллионов рублей квалифицируются, как особо крупный размер.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере». За свои действия женщина может получить от 5 до 10 лет тюрьмы и штраф.