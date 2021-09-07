Сельхозярмарка «Дары Осени» откроется в Нижнем Новгороде 10 сентября

На ярмарке можно приобрести овощи, мясо, молоко и многое другое. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сельскохозяйственная ярмарка «Дары Осени», приуроченная к окончанию сбора урожая, будет работать в Нижнем Новгороде с 10 по 12 сентября. Как сообщили в региональном минсельхозе, торговые павильоны развернут на Комсомольской площади, прямо перед ТЦ «Комсомолка». Приобрести овощи и фрукты без магазинной наценки можно с 10:00 до 18:00 во все дни работы ярмарки.

- Сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Нижегородской области. Ярмарки оказывают поддержку нашим производителям, они позволяют выйти на рынок не только крупным предприятиям, но и мелким фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. Нижегородцам и гостям города ярмарки позволят приобрести разнообразную продукцию высокого качества напрямую от производителя, - заметил глава министерства Николай Денисов.

На ярмарке можно будет запастись картофелем и другими овощами, приобрести мясо и молоко, сыры, свежую рыбу, мед, изделия художественных промыслов и иные товары.

Отметим, что «Ярмарки выходного дня» проходят еще на 10 городских площадках. За пределами областного центра по области организованы ярмарки «Покупай нижегородское».

Более подробно о ярмарках можно узнать на сайте регионального минсельхоза.