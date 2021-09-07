В нижегородских школах с 1 сентября ввели должность советника по воспитательной работе

С 1 сентября 2021 года в нижегородских школах появилась новая должность – советника директора по воспитательной работе. Об этом на региональном родительском собрании рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов, где тестируется новая модель , - рассказал министр. – Через этих советников планируется транслировать определенные навыки и культуру. У них будет довольно много функций. Всего по области их будет 421 человек. Мы будем следить за их работой и тщательно оценивать. Будут наблюдать и в федеральном центре, где тоже очень внимательно следят за тем, что происходит у нас в регионе.

Вместе с тем, министр отметил, что никакой советник в школе не заменит воспитателя в семье – маму и папу. Поэтому именно на родителях лежит основная ответственность.