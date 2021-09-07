Эксперт отметил популярность квартир в ЖК «КМ Анкудиновский Парк» в Нижнем Новгороде

В ЖК «КМ Анкудиновский Парк» только за первый месяц с начала продаж помещений было реализовано более трети. Как отмечают эксперты, столь высокий уровень спроса обусловлен быстрыми темпами развития инфраструктуры комплекса, поскольку именно на это в первую очередь обращают внимание покупатели.

«Инфраструктура, которую там создали, делает микрорайон очень привлекательным. Жилой комплекс составляет конкуренцию недвижимости, расположенной в ближайших районах. Средства инвестируются в развитие детских садов, школ. В скором времени к ЖК построят новую дорогу от улицы Академика Сахарова. Это тоже хорошо отразится на популярности района», – отметила вице-президент Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елена Соловьева.

В скором времени к ЖК построят новую дорогу от улицы Академика Сахарова

Застройщик предлагает помещения с отделкой. Клиентам предлагают компактный гарнитур светлых тонов, варочную панель из керамики и встроенный духовой шкаф для кухни. В ванной комнате - акриловые ванны, качественные унитазы. Теперь отделка в квартирах в принципе стала выглядеть иначе. Поменялась цветовая гамма, качество – неизменно.

Стоит также отметить, что застройщик предлагает купить новую квартиру в зачет существующего жилья покупателя.

Застройщик предлагает купить новую квартиру в зачет существующего жилья покупателя

Напомним: «КМ Анкудиновский Парк» уже посетил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Турчак ознакомился с инфраструктурой комплекса и отметил, что это прорыв в строительстве. Кроме этого, в конце августа комплекс осмотрел также руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин. «Проект привлекательный и комплексно реализуется», – отметил он.

Фото: ГК Каркас Монолит