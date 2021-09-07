Четыре школы построят в Нижегородской области к концу 2021 года

В Нижегородской области до конца 2021 года планируется достроить четыре школы. Об этом на региональном родительском собрании рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Первые три объекта расположены в районах Нижегородской области, - рассказал чиновник. - И еще одна школа, о которой много говорят и будут говорить еще больше - это Школа 800. Это уникальная школа, рассчитанная на 4150 мест. Мы каждую неделю выезжаем на объект, процесс идет. Мы хотим, чтобы дети пошли в школы со 100%-ной готовностью.

Еще один объект, строительство которого завершится к концу года, это Школа 800. Напомним, сейчас это крупнейший образовательный проект в регионе. Он состоит из трех корпусов на территории Нижнего Новгорода – в Автозаводском районе, в Сормове и в Верхних Печерах. Также в этот образовательный комплекс входит центр дополнительного образования на Бору. В общей сложности, Школа 800 сможет вместить свыше четырех тысяч учеников.