Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 10:59

Четыре школы построят в Нижегородской области к концу 2021 года

Одной из них станет «Школа-800»
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Нижегородской области до конца 2021 года планируется достроить четыре школы. Об этом на региональном родительском собрании рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

- Первые три объекта расположены в районах Нижегородской области, - рассказал чиновник. - И еще одна школа, о которой много говорят и будут говорить еще больше - это Школа 800. Это уникальная школа, рассчитанная на 4150 мест. Мы каждую неделю выезжаем на объект, процесс идет. Мы хотим, чтобы дети пошли в школы со 100%-ной готовностью.

Еще один объект, строительство которого завершится к концу года, это Школа 800. Напомним, сейчас это крупнейший образовательный проект в регионе. Он состоит из трех корпусов на территории Нижнего Новгорода – в Автозаводском районе, в Сормове и в Верхних Печерах. Также в этот образовательный комплекс входит центр дополнительного образования на Бору. В общей сложности, Школа 800 сможет вместить свыше четырех тысяч учеников.