АО «Транснефть-Верхняя Волга» ввело в эксплуатацию систему противоаварийной автоматики нефтепродуктопроводов в Московском регионе.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило работы по оснащению централизованной системой противоаварийной автоматики Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы (КМНПП) с отводами на аэропорты, нефтепродуктопроводов (МНПП) Горький – Рязань 2, Рязань – Москва. Новой системой также оснащены подводящие нефтепродуктопроводы от Московского нефтеперерабатывающего завода до линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Володарская».

Мероприятия проводились с октября 2017 года в соответствии с комплексной программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Транснефть».

Программно-технический комплекс «Централизованная система противоаварийной автоматики» предназначен для защиты и автоматической остановки нефтепродуктопроводов Московского региона на всей их протяженности при возникновении нештатных и аварийных ситуаций.

Комплекс, отечественного производства, представляет собой информационно-технологическую систему, функционирующую на уровне диспетчерских пунктов. Система обеспечивает комплексную автоматическую защиту нефтепродуктопроводов от рисков несанкционированного перекрытия продуктопроводов запорной арматурой, превышения допустимого давления в трубопроводах, а также позволит минимизировать последствия в случае нарушения герметичности нефтепродуктопроводов.

Выполнен монтаж и наладка нового оборудования в диспетчерских пунктах «Володарская» и «Нижний Новгород», успешно завершены опытная эксплуатация и приемочные испытания. По результатам комплексного опробования система введена в промышленную эксплуатацию.

Внедрение централизованной системы противоаварийной автоматики для магистральных нефтепродуктопроводов Московского региона позволило повысить уровень безопасности, а также снизить вероятность возникновения нештатных и аварийных ситуаций на линейной части магистральных трубопроводов.

Ввод в эксплуатацию системы является частью мероприятий по модернизации линейных объектов общества. Цель - повышение уровня защищенности, а также обеспечение бесперебойной транспортировки нефтепродуктов по системе магистральных нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть».