На Автозаводе снова продают муниципальную баню № 2

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода снова выставили на продажу муниципальную баню. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

- На продажу посредством публичного предложения с открытой формой подачи выставлена баня № 2, - говорится в сообщении. – Речь идет о нежилом здании общей площадью свыше 1,8 тысяч квадратных метров. При этом обязательным условием его приватизации является сохранение его коммунально-бытового назначения в течение пяти лет со дня перехода прав.

Напомним, впервые о продаже этой бани в Нижнем Новгороде заговорили еще в мае 2021 года. Тогда было подписано постановление о ее продаже с помощью аукциона. ОН должен был проходить в электронной форме.