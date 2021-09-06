Нарушения свыше 709 млн рублей выявили в нижегородском Министерстве спорта

Более 709 лишних миллионов рублей потратили на финансирование нижегородского спорта высших достижений в 2020 году. Эти нарушения выявила контрольно-счётная палата Нижегородского региона, о чём сообщили в NewsRoom24.
Специалисты ведомства проверили почти полтора миллиарда рублей, которые были выделены в прошлом году на профессиональные спортивные клубы и организации. Порядка 49,6% проверенных средств были потрачены неэффективно или с нарушениями. 708,8 миллиона рублей из них израсходованы с нарушениями условий предоставления субсидии, другие 417,1 миллиона рублей – с прочими несоответствиями.
Пять НКО нарушили условия предоставление субсидий, что повлекло за собой возбуждение административных дел. Иные НКО нарушили правила предоставления отчётов об использовании субсидии или отчётов о достижении целевых показателей.
Контрольно-счётная палата заключила, что выявленные нарушения требуют внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а именно конкретизации расходов, связанных с обеспечением деятельности организации.
Результаты проверки в форме отчёта были направлены губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и в региональное Заксобрание. И.о. министра спорта региона получил представление для устранения нарушений. В прокуратуру материалы проверки направили в том числе.
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