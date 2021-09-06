Улицу Лоскутова перекрыли в Нижнем Новгороде 6 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта по улице Лоскутова временно ограничили в Нижнем Новгороде сегодня, 6 сентября. Речь идёт об участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова, вдоль Дворца спорта имени Коноваленко. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В свою очередь, ЦОДД Нижнего Новгорода поделился схемой перекрытия.
Итак, проехать по участку нельзя будет с 14:00 до 22:00 6 сентября.
– На подъездах будут установлены дорожные знаки, запрещающие движения, и предупреждающие аншлаги, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента рекомендуют водителям ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
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