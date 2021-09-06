Улицу Алексеева перекроют в Нижнем Новгороде до 11 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Алексеевской в Нижнем Новгороде временно ограничат до 11 сентября. Речь идёт об участке между домом № 45к3 по проспекту Кораблестроителей и школой № 800, объехать который можно будет по прилегающим улицам. Временные меры необходимы для проведения ремонта на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, а в ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой перекрытия.

Итак, проезд по участку улицы Алексеевской будет закрыт до 23:59 10 сентября.

– Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбрать пути объезда и следовать указаниям дорожных знаков, – добавили в ведомстве.

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