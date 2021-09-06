Директор нижегородской энергокомпании незаконно заработал более 193 млн рублей

Жителя Дзержинска обвиняют в ведении незаконной предпринимательской деятельности на территории Нижегородской области.

- По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год обвиняемый, являясь генеральным директором организации, занимающейся производством тепловой энергии на территории Нижнего Новгорода, предоставлял услуги, связанные с эксплуатацией производственных объектов I, II, III классов опасности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Свою деятельность он вел без специальной лицензии. Таким путем он заработал более 193 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконное предпринимательство». В настоящее время оно направлено в Советский районный суд города Нижнего Новгорода для рассмотрения.