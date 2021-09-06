1,2 млн рублей штрафа выписали нижегородцам, вернувшимся из-за рубежа

Нижегородцы, отдыхавшие за рубежом, выплатят 1 миллион 275 тысяч рублей штрафа за отсутствие результатов ПЦР-теста на коронавирус, которые они должны были занести на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, добавив, что контроль ситуации продолжается.
По результатам рассмотренных в суде дел на момент 1 сентября 2021-го, оштрафованы были 159 граждан на сумму более 1,2 миллиона рублей. Другие дела ещё находятся на рассмотрении.
В нижегородском Роспотребнадзоре подчеркнули, что требование о прохождении ПЦР-теста на коронавирус в течение трёх дней после прибытия в РФ относится и к детям в том числе!
С 1 августа прошлого года по 6 сентября текущего года выявлено 824 случая заражения COVID-19 среди нижегородцев, вернувшихся из-за границы.
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