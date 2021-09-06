Мининский университет принял участие в федеральном просветительском марафоне «Новое знание»

С 1 по 3 сентября профессора и преподаватели Мининского университета проводили уроки в школах и гимназиях Нижнего Новгорода. Занятия были организованы в рамках подписанного соглашения с Российским обществом «Знание». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил и.о. ректора Виктор Сдобняков.

Уроки проходили в МАОУ № 186 «Авторская академическая школа», МАОУ СШ №151, МБОУ «Школа № 97», ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Православная гимназия Александра Невского», МБОУ «Школа № 182».

Преподаватели Мининского университета не просто прочитали лекции старшеклассникам, а организовали интерактивные занятия, цель которых - показать ребятам, что наука совсем не скучная. Педагоги в формате квиза познакомили старшеклассников с азами филологии, рассказали об инструментариях современного мира, создали вместе с ребятами стратегическую карту развития школьника-активиста. Юные слушатели были максимально вовлечены в процесс.

- Основное направление сотрудничества - популяризация науки среди детей и молодежи, развитие инновационных форм научного просвещения и пропаганды научных знаний. Совместно со «Знанием» сотрудники Мининского занимаются разработкой проектов по поддержке молодых педагогов, пропаганде здорового образа жизни, патриотического воспитания подрастающего поколения, - рассказал Виктор Сдобняков.

Основное направление сотрудничества с обществом «Знание» - популяризация науки

О важности работы общества «Знание» заявлял президент России Владимир Путин на встрече со школьниками 1 сентября 2021 года. Глава государства рекомендовал ученикам избегать некачественной информации, а доверять профессиональным источникам таким, как общество «Знание».

Напомним, обсуждение перезапуска работы Российского общества «Знание» состоялось в мае 2021 года, когда в Мининском университете прошла встреча Министра просвещения Сергея Кравцова, Губернатора области Глеба Никитина с педагогами региона, студентами и научно-педагогическими сотрудниками Мининского.