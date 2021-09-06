Более 32 000 нижегородцев приняли участие в акции «Пеней нет — да будет свет!»

В июле 2021 года «ТНС энерго Нижний Новгород» провело акцию для клиентов-физических лиц, у которых накопилась задолженность и пени. В рамках мероприятия гарантирующий по-ставщик электроэнергии аннулировал должникам всю сумму пеней. Для этого клиентам необходимо было погасить задолженность за электроэнергию пол-ностью и оплатить счет за июнь 2021 года.

Клиентам, погасившим долги, были списаны пени на сумму 1 074 035 рублей. Всего в акции приняли участие 32 340 нижегородцев, долги которых в совокупности превышали 46 000 000 рублей.

В соответствии с законодательством Российской Федерации потребители электроэнергии обязаны оплачивать использованный ресурс до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Если оплата не производится больше месяца, то с 31 дня просрочки платежа клиенту начисляются пени.

Кроме задолженности за электроэнергию, «ТНС энерго Нижний Новгород», взыскивает пени в судебном порядке. В общей сложности сумма пеней, которые гарантирующий поставщик планирует взыскать до конца 2021 года, составляет более 3,3 миллионов рублей.