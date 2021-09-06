Микрорайон "Южный" в Кузнечихе начнут строить в 2023 году. ФОТО: "Столица Нижний"

Микрорайон "Южный" в составе жилого комплекса "Новая Кузнечиха" в Нижнем Новгороде начнут строить в 2023 году. Его проектирование уже идёт, а также разрабатываетс концепция благоустройства и цветового решения жилых домов. На официальном сайте "Столицы Нижний" отмечено, что региональный архитектурный совет одобрил концепцию микрорайона "Южный" 13 августа 2021 года. Предполагается, что его площадь составит 67,9 гектара.

В этой очереди застройки ЖК "Новая Кузнечиха" построят 20 жилых домов высотой 15-25 этажей (дома переменной этажности). В проекте некоторых из них заложены подземные автотоянки.

На территории микрорайона "Южный" построят три детских сада на 855 мест суммарно, школу на 1300 учеников, спортивную площадку (стадион), двухэтажный ФОК, два магазина, один из которых будет оснащён многоуровневой парковкой.

Отметим, что всего в ЖК "Новая Кузнечиха" войдут четыре микрорайона: "Заречье", "Северный", "Южный" и "Центральный". "Северный" строится в настоящий момент. "Заречье" будут строить с 2023 до 2030 года аналогично "Южному". "Центральный" начнут строить в 2026 году.

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