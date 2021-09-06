Мининский начал готовить педагогов с бережливыми компетенциями

С сентября 2021 года Мининский университет начал готовить учителей в рамках проекта «Сквозной поток формирования бережливой личности педагога». Об этом на своей странице в социальной сети рассказал и.о. ректора Виктор Сдобняков.

Бережливые технологии – это эффективное управление временем учителя: не занимаясь перекладыванием бумаг, подготовкой отчетов и поиском инструментов, педагоги будут уделять больше времени работе с учениками и усовершенствованию образовательного процесса. Но дело не только в среде и владении средствами эффективного производства, бережливые технологии дают возможность каждому максимально использовать свой интеллектуальный потенциал с учетом личных особенностей.

Наряду с профильными предметами будущие учителя будут изучать бережливые технологии, которые уже широко используются в производстве: концепцию 5S, принцип Паретто, технику «Пять почему» как инструмент решения проблем, метод «Красных ярлыков» для исключения лишнего и не добавляющего ценности, а также технологии тайм-менеджмента.

- Современная нейронаука обладает богатым набором результатов исследований, которые позволяют, в частности, повысить креативность и концентрацию внимания, - рассказал Виктор Сдобняков. - Доказано, что существует набор условий для эффективной работы интеллекта и памяти. Например, чтобы создать новый информационный продукт, человеку нужно запустить дефолт-систему мозга и загрузить её необходимыми интеллектуальными объектами. Для этого, как правило, требуется концентрация на задаче - в среднем этот процесс занимает не менее 23 минут. И тут без применения бережливых технологий на практике не обойтись.

На данный момент, бережливые технологии введены в качестве дополнительного обучения. В дальнейшем рассматривается их включение в учебные планы для всех студентов. Перед стартом учебного года в рамках рабочей встречи проект по формированию бережливой личности педагога был представлен заместителю генерального директора по развитию производственной системы Сергею Обозову и получил высокую оценку представителей госкорпорации.

- Знание и применение «бережливки» повышают качество работы и самого учителя, дают возможность увидеть потенциал своих учеников и дифференцировать процесс обучения в классе: кто-то лучше воспринимает информацию от лектора, другой - из книг. Таким образом, наши выпускники на выходе будут не только экспертами в своей предметной области, но и носителями знаний по бережливым технологиям, которые они будут транслировать дальше в школы и детские сады, - подчеркнул Виктор Сдобняков.

Напомним, что благодаря реализации проекта «Эффективный университет» в вузе удалось модернизировать работу МФЦ: сроки подготовки и выдачи студентам справок по месту требования сокращены с 7 дней до одного дня, а при личном посещении МФЦ университета данная процедура составляет 5 минут. А сроки согласования договоров на закупку товаров или услуг для нужд Университета уменьшились в два раза (с 60 до 30 часов). Всего в МФЦ подлежат оптимизации порядка 50 проектов.