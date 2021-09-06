Автомотопробег "Невский путь" стартовал в Нижнем Новгороде 5 сентября. ФОТО: Александра Чурбанова

Межрегиональный духовно-патриотический автомотопробег "Невский путь" стартовал от площади Александро-Невского кафедрального собора в Нижнем Новгороде вчера, 5 сентября. Информацией об этом делится пресс-служба нижегородской епархии.

Правительство Нижегородской области и епархия региона организовали пробег в рамках юбилейной программы 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил мероприятие.

Православные волонтёры в том числе участвовали в организации церемонии.

– На Нижегородской земле святой князь Александр Невский окончил свой земной путь, приняв перед этим монашество. Он является одним из величайших людей в истории России. И то патриотическое мероприятие, которому сегодня даётся старт, – ещё одна возможность привлечь внимание к личности великого князя, – считает замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Марафон пройдёт по маршруту: Нижний Новгород – Городец – Владимир – Переславль-Залесский – Тверь – Торопец – Псков – Великий Новгород – Усть-Ижора – Санкт-Петербург. Протяжённость пути, в общей сложности, составит 3200 километров.

Каждого участника благословил архипастырь. Из Нижнего Новгорода отправилась колонна из 80 человек. Как сообщили в епархии, на протяжении всего маршрута число участников достигнет 2000.

Лектории о святом князе Александре с показом мультимедийного контента парка "Россия – моя история" будут организовывать для молодёжи в каждом из городов маршрута.

Паломников сопровождает святыня – образ благоверного князя Александра Невского, специально написанный для пробега.

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