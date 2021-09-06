Женщина повредила ногу в парке «Швейцария»

В нижегородском парке «Швейцария» женщина повредила ногу. Сразу после инцидента женщина была доставлена с травмами в больницу.

- Женщина упала с игрового элемента на детской площадке и повредила ногу, - сообщает присутствовавший на месте происшествия журналист портала «В городе N». - На место приехали врачи скорой помощи и наложили шину на травмированную конечность.

По словам очевидцев, женщину увезли в больницу. На вид ей около 30 лет. В парке «Швейцария» она упала с игрового элемента, представляющего собой бугорок с мягким покрытием с проходящей внутри горизонтальной трубой.

Напомним, открытие первой очереди парка «Швейцария» состоялось в Нижнем Новгороде в августе и вызвало множество положительных откликов у нижегородцев.