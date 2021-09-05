В Городце смастерили наличник XXI века Фото: группа Вконтакте КЦ «Лев и Вишня»

В Городце мастера создали новый наличник – наличник XXI века. Работу выполнили в современном стиле. Об этом сообщается на официальной странице культурного центра «Лев и Вишня» ВКонтакте.

На дне города Городца мастера представили вниманию всех желающих семь наличников. Из них шесть копии наличников с середины ХIХ - до середины ХХ века, а седьмой – новый, современный – его придумывали совместно с дизайнерами и архитекторами Институтом развития городской среды.

Так, новый наличник имеет яркие детали, контрастные цвета, асимметрию и современные мотивы. Например, среди элементов можно увидеть смартфон.

В такой необычной работе принимали участие резчики, художники и краеведы Городца. Помимо всего прочего, свою руку к созданию приложили и архитекторы института развития городской среды.

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