Межрегиональный автомотопробег «Невский путь» стартует 5 сентября в Нижнем Новгороде. Сегодня в 11.00 на площади у Александро-Невского кафедрального собора Нижнего Новгорода (ул. Стрелка, д. 3а) состоялся межрегионального духовно-патриотического автомотопробега «Невский путь». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий благословит участников пробега, совершив молебен перед его началом.

Марафон пройдет по маршруту: Нижний Новгород – Городец – Владимир – Переславль-Залесский – Тверь – Торопец – Псков – Великий Новгород – Усть-Ижора – Санкт-Петербург. Общая протяженность пути составит 3 200 километров.

Основная цель мероприятия - приобщить молодежь к историческому наследию, традициям и духовным ценностям Отечества через обращение к исторической личности Александра Невского - служению, исторической и духовной роли в жизни нашего государства выдающегося правителя и полководца Древней Руси.

На всём протяжении марафон «Невский путь» будет сопровождать специально написанная икона с образом святого благоверного князя Александра Невского.

В пробеге примут участие мотоциклисты российского байкерского клуба «Ночные волки» и автолюбители. Нижегородскую область будет представлять сборная команда, к которой присоединятся участники из других городов. По итогам марафона число участников достигнет порядка 2 000 человек.