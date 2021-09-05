Незаконная рубка обнаружена в Выксунском районе с помощью прибора «Лесник»

Незаконная вырубка лесов была обнаружена в Выксунском районе. Об этом сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

- При помощи прибора «Лесник», который не имеет аналогов в России, зафиксирован факт незаконной рубки деревьев в Рожновском участковом лесничестве на территории г.о.г. Выкса. Объем рубок составил 0,94 куб. м. Виновного удалось установить «по горячим следам, - сообщили в ведомстве.

Система «Лесник» способна различать тяжелую спецтехнику, применяемую при незаконной вырубке лесов, а также работу бензопил при спиле деревьев и очистке стволов. Оповещение о незаконной деятельности происходит с помощью SMS-сообщений на телефон сотрудников лесной охраны. При необходимости можно дистанционно прослушивать обстановку на охраняемом участке.

В региональном Минлесхозе уточнили, что незаконная рубка лесных насаждений является нарушением лесного законодательства.

- В данном случае составлен протокол об административном правонарушении, в соответствии со ст. 8.28 ч. 1 КоАП РФ виновному лицу назначен штраф в размере трех тысяч рублей и возмещение вреда, причиненного лесному фонду, в размере 587 рублей, - дополнили в ведомстве.