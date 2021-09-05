У 399 нижегородца обнаружили коронавирус за сутки

По данным на 5 сентября 2021 года, всего с начала пандемии 158 041 пациента Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 469 человека. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 399 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 145 622 человека.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 954, а за последние сутки двадцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (1 542 новых случаев), Московская область (826 новых случаев) и Санкт-Петербург (1 357 новых случаев).

По данным на утро 3 сентября, всего привито 949 226 нижегородцев, из них второй компонент получили 861 251 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.