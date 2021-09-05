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Общество5 сентября 2021 11:26

Конференция по транспортной безопасности пройдет в Нижнем Новгороде

Эксперты отрасли обсудят ключевые вопросы безопасности и антитеррористической защищенности транспортного комплекса России
Екатерина КУРГУЗОВА
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В Нижнем Новгороде 15-16 сентября пройдет конференция по транспортной безопасности. Об этом сообщает АНО «Индустрия безопасности».

Так, 15 сентября 2021 года – в день официального открытия мероприятия – запланированы секционные заседания по видам транспорта и практические занятия на объектах транспортной инфраструктуры города.

На следующий день, 16 сентября, состоится пленарное заседание, в рамках которого делегаты обсудят вопросы государственной политики и государственного регулирования в сфере транспортной безопасности. В этот же день пройдут четыре тематических круглых стола: «ОТБ на этапе проектирования и строительства», «Регламентация деятельности ПТБ», «Госзакупки в сфере ОТБ», «Биометрические технологии для ОТБ».

Одной из ключевых целей ежегодной конференции является организация диалога между представителями государственных органов власти и субъектами транспортной инфраструктуры.

Конференция позволит объединить результаты практики применения новых нормативных правовых актов в области транспортной безопасности, предложения об их совершенствовании, и представить обобщенные и выверенные рекомендации для внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.

В ходе мероприятия участники конференции смогут обменяться опытом, обсудить наиболее острые и проблемные вопросы в сфере обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, установить новые и укрепить существующие контакты в профессиональном сообществе и пообщаться, в том числе в неформальной обстановке.