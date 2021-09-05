Незрячих и слабовидящих нижегородцев пригласили пройти обучение на компьютере. Проект разработан министерством информационных технологий и связи региона совместно с проектным офисом стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, уже 50 нижегородцев уже прошли обучение по программе «Развитие цифровой грамотности инвалидов по зрению». На данный момент обучаются еще 22 человека.

Таким образом, нижегородцы осваивают распознавание печатных текстов и просмотр фильмов с тифлокомментариями, пользование офисными приложениями, облачными хранилищами, аудиокнигами, онлайн-сервисами бронирования, путешествий и экскурсий. Многим это обучение позволяет улучшить качество жизни.

- Обучение проводится по направлениям «Компьютерная грамотность» и «Мобильная грамотность». Внутри каждого направления предусмотрены три ступени развития компетенций – «начинающий пользователь», «уверенный пользователь» и «эксперт». Обучение проводится незрячими и слабовидящими тренерами нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению «Камерата», который является одним из лидеров индустрии обучения в сфере тифлоинформационных технологий в России. Мы также ждем выпуска экспертов, которые смогут помочь с обучением большего числа слабовидящих в регионе, –отметил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

Уже в октябре 2021 года стартует новый набор участников в проект.

Для записи на обучение «Цифровой грамотности» необходимо сначала получить предварительную консультацию по телефону: 8 800 550 46 80.