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Общество5 сентября 2021 10:38

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проведет личный прием граждан

Записаться на прием можно до 20 сентября 2021 года
Екатерина КУРГУЗОВА
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Заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проведет личный прием граждан. Он состоится 28 сентября 2021 г. с 14.00 до 18.00 . Об этом сообщает пресс-служба правительства и Нижегородской области.

Прием пройдет по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не ркшили на местном уровне. Они также могут задать вопросы Давиду Мелик-Гусейнову по различным направлениям.

Рекомендуемая продолжительность приема одного человека – 15-20 минут. Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

Все желающие записаться на прием могут обратиться по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39.