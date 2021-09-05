Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проведет личный прием граждан

Заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов проведет личный прием граждан. Он состоится 28 сентября 2021 г. с 14.00 до 18.00 . Об этом сообщает пресс-служба правительства и Нижегородской области.

Прием пройдет по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, если их вопрос не ркшили на местном уровне. Они также могут задать вопросы Давиду Мелик-Гусейнову по различным направлениям.

Рекомендуемая продолжительность приема одного человека – 15-20 минут. Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

Все желающие записаться на прием могут обратиться по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39.