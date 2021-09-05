В Княгининском районе Нижегородской области завершился ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По информации Главного управления автомобильных дорог региона, в этом году здесь отремонтировали два участка дорог протяженностью 7 км: подъездные пути к селам Шишковердь и Урга. Отмечается, что на участках сильно износилось покрытие дорог, при этом на дорогах ежедневно проезжало огромное количество водителей. Стоимость ремонта превысила 66 млн рублей.

- Именно по поводу дорог больше всего вопросов возникает у жителей районов. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» позволяет приводить в порядок наиболее проблемные участки. Это не только отвечает интересам людей, но и помогает развитию экономики в районах. Транспортная доступность играет серьезную роль при выборе площадки для реализации инвестиционного проекта, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 2022 год отремонтируют еще три участка дороги в Княгининском районе Нижегородской области. В первую очередь это участки - два подъезда к деревням Бубенки (1,7 км) и Большая Андреевка (4,5 км). Далее по плану ремонт – 6 км дороги Лысково – Леньково – Троицкое.