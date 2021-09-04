Джазовый фестиваль пройдет в нижегородском парке «Швейцария» в сентябре

В нижегородском парке «Швейцария» состоится джазовый фестиваль. Он пройдет в следующие выходные – 11 и 12 сентября. Об этом в своем Instagram сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Примечательно, что в нем примут участие звезды мировой величины, а именно Игорь Бутман и Даниил Крамер.

В субботу нижегородские группы и музыканты будут выступать на четырех площадках в парке.

С 12 до 13 часов внутри беседки-качели, она находится за центральным фонтаном, выступят группа «Parolibre» и Евгений Шишенков с программой «Беседка. Музыка. Качели».

Второе выступление пройдет с 13-30 до 14-30 во внутреннем дворике детского центра «Бублик». Дуэт «Uptown» и трио Вадима Абрамова исполнят импровизации на тему «Бубль-джаз».

Около входа на остановке Сурикова с 15-00 до 16-00 музыкальное соревнование устроят квартет Сергея Журакова и группа «RUSH Band».

И завершением первого дня фестиваля станет гала-концерт всех участников на центральной площади парка. Он пройдет с 17-00 до 19-00. В воскресенье же на фестивале выступят известные артисты Игорь Бутман и Даниил Крамер. Откроет второй день Tony Karapetyan Trio. Музыкальные выступления можно будет увидеть и послушать на центральной площади парка с 15-00 до 18-30. - Надеемся, что фестиваль, который получил название «Осень в «Швейцарии», станет ежегодным и будет собирать музыкантов со всего мира. До встречи в парке «Швейцария» 11 и 12 сентября!, - пишет в своем Instagram глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Он также заверил, отвечая на вопросы многих нижегородцев, что вход на фестиваль будет свободный и бесплатный.