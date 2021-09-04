Благоустройство второй очереди сквера Свердлова началось в Нижнем Новгороде Фото: пресс-служба АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области»

Благоустройство второй очереди сквера Свердлова началось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Институт развития городской среды Нижегородской области».

Так, работы по благоустройству продолжаются даже после завершения празднования юбилея Нижнего Новгорода. Недавно стартовали работы второй очереди сквера Свердлова – концепцию подготовил Институт развития городской среды Нижегородской области.

Пустырь за гостиницей Mercury преобразуют в современное общественное пространство. На месте многолетнего заброшенного участка появится не застройка, а пешеходное общественное пространство - впервые в новейшей истории Нижнего Новгорода.

Уже в этом году там появятся места для отдыха, детская и спортивная зоны, выставочное пространство и дорожки для комфортных прогулок. Также там оформят входы в сквер с улиц Октябрьской и Алексеевской, установят освещение и высадят дополнительное озеленение.

Таким образом, обе части сквера объединят в большую пешеходную зону, которая станет альтернативой шумной транспортной Октябрьской улице.

Благоустройство территории идёт в рамках программы #Среда800, которую ИРГСНО курирует в стратегическом партнёрстве с Нижним 800. Подрядчиком выступит ООО «Горстрой».