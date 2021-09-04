Детский игровой комплекс в виде самолета появится в сквере на улице Чаадаева Фото: пресс-служба губернатора Нижегородской области

Детский игровой комплекс в виде самолета и парковые качели установят в сквере на ул. Чаадаева в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Жителям Московского района представили концепцию благоустройства сквера между домами № 16 и 20 по улице Чаадаева. Она предполагает установку нового детского игрового комплекса в виде самолета и парковых качелей.

Так, по информации МБУ «Нижегородгражданпроект», на территории общественного пространства обновят дорожно-тропиночную сеть, восстановят центральную клумбу и облагородят имеющиеся зеленые насаждения. Кроме этого, они разместят парковые лавочки, установят урны большого объема и усовершенствуют уличное освещение.

В ходе обсуждения концепции жители также попросили убрать деревья и поросль американского клена, по периметру сквера высадить акацию, переставить качели и лавочки в другую часть общественного пространства и установить табличку «Выгул собак запрещен».

Ранее глава администрации Московского района Владимир Кропотин сообщил, что дома, окружающие сквер, составляют единый архитектурный ансамбль в стиле сталинского ампира.

- Улица Чаадаева уникальная, с большой историей. Практически на каждом доме размещены мемориальные доски в память о живших здесь руководителях авиастроительного завода. Потомки многих продолжают жить в этих домах, поэтому местным жителям важно сохранить эту атмосферу и связь поколений, - подчеркнул Владимир Кропотин.