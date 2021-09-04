Евгений Люлин посетил праздновании Дня города в Городце

В субботу, 4 сентября, в Городце председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил празднование Дня города и поздравил городчан с 869-летием древнейшего в регионе города. Об этом сообщает пресс-служба Законолательного Собрания Нижегородской обалсти.

Спикер регионального парламента вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Законодательного Собрания Нижегородской области жителям, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Городца.

Также председатель Законодательного Собрания Нижегородской области посетил XX Всероссийский фестиваль «Мастеров народных братство» - он открылся в музейно-туристическом комплексе «Город мастеров». Целью фестиваля стало сохранение и преумножение традиций народной культуры, промыслов и ремесел Нижегородской области, поддержка самобытных мастеров, обмен опытом и знаниями, развитие туризма.

- Городец - очень красивый город с богатой историей. Его посещение – это всегда маленькое путешествие сквозь эпохи. Заходишь в музейный квартал - попадаешь в XIX век, знакомишься с экспонатами краеведческого музея – попадаешь в XII век! Таким образом, при всей живописности города, главное его богатство – это жители – энергичные, жизнерадостные, открытые люди! Я поздравляю городчан с чудесным праздником, который прошел с размахом – здесь мы видели выставки, интерактивные зоны, большую концертную программу, театрализованные представления и конкурсы. Наша задача - продолжать развивать потенциал города, благоустраивать его и бережно хранить наследие наших предков, - сказал председатель областного парламента Евгений Люлин.

Также он отметил, что особой гордостью Городца и всей области являются и знаменитая городецкая роспись, и резьба по дереву, и золотное шитье – тяжело переоценить труд местных мастеров.