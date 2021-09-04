На Нижневолжской набережной открылась выставка ретроспективных фотографий Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной открылась фотовыставка «Путешествие из Нижнего Новгорода в Горький». Она приурочена к 800-летию города. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Организатором выставки стало информационное агентство ТАСС при поддержке «Центра 800».

Теперь все посетители смогут оценить изменения города в период с 1946-го до начала 1990-х годов. На фотографиях запечатлены ключевые события, достопримечательности и памятники архитектуры, а также сами жители Нижнего Новгорода.

Всего на выставке представлено 60 репортажных снимков от фотожурналистов ТАСС, среди них - Павел Вознесенский, Евгений Кассин, Марк Редькин, Вячеслав Ун-Да-Син, Валерий Зуфаров, Иосиф Соборовер, Николай Машков, Николай Акимов, Александр Коньков, а также Владимир Войтенко — корреспондент по Горьковской области. Более 40 снимков, представленных на выставке, сделал именно он. Владимир также известен как организатор и директор первого в стране «Русского музея фотографии», который был открыт в Нижнем Новгороде.

Известно также, что посетить выставку можно будет до середины сентября.