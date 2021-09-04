Граффити в честь легендарной «Победы» появились у Канавинского моста Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде появились граффити в честь легендарной «Победы» у Канавинского моста. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, новые граффити можно увидеть на съезде с Канавинского моста, ул. Черниговская. Новую уличную картину «Любимая игрушка» создал известный нижегородский уличный художник Антон Табатчиков. Он постоянный участник фестиваля стрит-арта «Место», среди его работ - диптих о Великой Отечественной войне «Послание через время» на ул. Невзоровых и «Дятел-колдун» на Гребном канале.

Стоит отметить, что в работе над граффити «Любимая игрушка» принимали участие и волонтеры. Последние штрихи в картину внес глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев - он нанес логотип марафона «Победный сентябрь».

- Здесь изображен ребенок, в руках у которого игрушечный автомобиль «Победа», который производился на Горьковском автозаводе в сороковых-пятидесятых годах прошлого века. Получилось очень интересно, каждый найдет, о чем подумать, – отметил Юрий Шалабаев.

По его словам, фестиваль «Победный сентябрь», в рамках которого создавались граффити «Любимая игрушка», включает целую серию мероприятий, посвященных подвигу горьковчан в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Также недалеко от арт-объекта «Любимая игрушка» - улице Черниговской - на трансформаторной будке появилось изображение еще одного легендарного горьковского автомобиля – «полуторки». Всего на территории Нижнего Новгорода размещено уже более 30 социальных граффити, созданных художниками и волонтерами.