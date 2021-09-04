Сильный ветер ожидается в Нижнем Новгороде 4 сентября

Сильный ветер ожидается в Нижнем Новгороде в субботу, 4 сентября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая погода ожидается до конца дня - местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидаются порывы западного ветра до 17 м/с.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует нижегородцам:

- на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

- в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока не минует угроза.

- в помещении, держитесь вдали от окон во избежание травм от разбитых стекол, закройте портьеры.

А также: уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, а на случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем

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