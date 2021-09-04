«Волонтеры Победы» организовали интерактивные уроки истории в школах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает НРО ВОД «Волонтеры Победы».

Интерактивная презентация с элементами викторины посвящена изучению истории города Горького во времена Великой Отечественной войны. Подобные уроки уже прошли в 46 школах – их посетили более 5200 школьников.

- Уроки разработаны нижегородскими историками и рассказывают о тех событиях, которые происходили в нашем городе во время войны, о героях-нижегородцах. В них отражен вклад города Горького в Победу в Великой Отечественной войне, - рассказала исполнительный директор НРО ВОД «Волонтеры Победы» Дарья Лежнина.

Ребятам предлагается посетить виртуальную экскурсию по районам города и познакомиться с биографией героев-нижегородцев, в честь которых названы улицы, значимыми промышленными предприятиями, именитыми горьковчанами и интересными фактами, связанными с городом. После каждого информационного сообщения участникам необходимо ответить на вопросы викторины.

Мероприятие проходит в рамках нижегородского марафона доблести и славы «Победный сентябрь», который начался 1 сентября и продлится до конца месяца. Среди мероприятий марафона: уроки трудовой доблести, экскурсии на промышленные предприятия, городская акция «Всем двором», спортивный фестиваль «Вперед, патриот!», культурная реконструкция «Вальс Победы» и так далее. Кульминацией марафона станет итоговый международный форум с участием городов-побратимов Нижнего Новгорода, который состоится 30 сентября.