Ярмарки вакансий пройдут в районах Нижегородской области с 8 по 24 сентября

Ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости районов Нижегородской области с 8 по 24 сентября 2021 года. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.
Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий.
Также нижегородцам будет доступна возможность проконсультироваться со специалистами по вопросам повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных.
Посетители смогут пройти собеседования, освоить навыки составления резюме и при необходимости проконсультироваться с юристами.
За подробной информацией следует обращаться в центры занятости населения соответствующих районов.
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