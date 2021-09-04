Агропарк с логистическим комплексом и ярмаркой открылся в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, 3 сентября 2021 года в Богородском районе Нижегородской области прошло открытие первой очереди агропарка «Буревестник».

В церемонии торжественного открытия оптово-распределительного центра приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов и заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Альбина Разина.

На территории начали работу логистический комплекс и плодоовощной оптово-розничный рынок «Окская ярмарка».

- Открывшийся сегодня агропарк, в котором есть логистический комплекс с возможностью применения разных температурных режимов, а также большие ярмарочные площади, - это то, что необходимо для развития сельского хозяйства региона. Когда мы анализируем ситуацию с повышением цен на определенные продукты, видим, что логистика и посредники – это существенная часть итоговой стоимости, поэтому возможность сокращения цепочки от производителя до прилавка и непосредственно до покупателя имеет большое значение, - отметил Андрей Саносян.

Заместитель губернатора подчеркнул, что агропарк очень удачно расположен - на равном удалении от Нижнего Новгорода, Кстова, Дзержинска, Богородска и вблизи от федеральной трассы М-7 «Волга» и строящейся М-12.

Подобные центры являются новыми для России, и до сих пор не было действующих объектов такого масштаба в регионе. Плодоовощной оптово-розничный рынок «Окская ярмарка» представляет собой комплекс торгово-складских помещений общей площадью 11,5 тысячи кв. м. На этой территории расположились девять павильонов, площадка для торговли с автомашин на 1000 машиномест и парковка для посетителей на 500 машиномест. Логистический центр площадью 25,7 тысячи кв. м позволяет сохранять продукцию агропроизводителей при пониженных температурах.