Судно «Константин Коротков» с пассажирами на борту село на мель в Нижегородской области

В настоящее время судно уже продолжило движение. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пассажирское судно «Константин Коротков» село на мель в Нижегородской области 3 сентября. Инцидент произошел на реке Волге в 12:30. Судовладельцем является компания ООО «Водоходъ».

-Теплоход следовал по маршруту Нижний Новгород - Москва и на 865 км судового хода сел на мель. На борту судна находятся 96 членов экипажа и 97 пассажиров. Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено. Помех судоходству не имеется, - говорится в сообщении.

В настоящее время судно уже продолжило движение, а по факту случившегося нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку. Специалистам предстоит выяснить, соблюдалось ли законодательство о безопасности плавания при движении судна. В частности, будет дана оценка действиям ответственных лиц. При наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.