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Общество3 сентября 2021 21:12

Местный проезд проспекта Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 5, 6 и 7 сентября

На подъездах к нему установят временные дорожные знаки
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Местный проезд проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде временно перекроют 5, 6 и 7 сентября в определённые часы. Речь идёт об участке дороги у дома № 29 – информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Проехать по участку нельзя будет:

- с 10:00 до 20:00 5 сентября;

- с 14:00 до 22:00 6 сентября;

- с 07:00 до 22:00 7 сентября.

– Объезд будет организован по прилегающим улицам, – добавили в ведомстве. – На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.

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