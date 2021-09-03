Местный проезд проспекта Гагарина перекроют в Нижнем Новгороде 5, 6 и 7 сентября

Местный проезд проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде временно перекроют 5, 6 и 7 сентября в определённые часы. Речь идёт об участке дороги у дома № 29 – информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Проехать по участку нельзя будет:
- с 10:00 до 20:00 5 сентября;
- с 14:00 до 22:00 6 сентября;
- с 07:00 до 22:00 7 сентября.
– Объезд будет организован по прилегающим улицам, – добавили в ведомстве. – На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств. Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.
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