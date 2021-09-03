Улицу Алексеевскую перекроют в Нижнем Новгороде до 11 сентября

Движение транспорта по улице Алексеевской в Нижнем Новгороде временно ограничат до 11 сентября. Речь идёт об участке дороги у дома № 45к3 по проспекту Кораблестроителей. Как сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, причиной неудобства стали восстановительные работы на инженерных сетях.

Проезд по улице Алексеевской будет запрещён с 08:00 6 сентября до 23:59 10 сентября. Объехать зону работ можно по соседним улицам.

Сотрудники департамента призывают нижегородских автомобилистов сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

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