Волжскую набережную и улицу Совнаркомовскую перекроют в Нижнем Новгороде 5 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта по Волжской набережной и улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде временно ограничат 5 сентября. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Речь идёт об участках дороги от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура и от Волжской набережной до улицы Совнаркомовской. Проехать по ним нельзя будет с 00:01 до 19:30 5 сентября.
– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – отметили в ведомстве. – Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
А также в нижегородском Центре организации дорожного движения поделились схемой предстоящих изменений.
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