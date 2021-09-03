Волжскую набережную и улицу Совнаркомовскую перекроют в Нижнем Новгороде 5 сентября. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по Волжской набережной и улице Совнаркомовской в Нижнем Новгороде временно ограничат 5 сентября. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Речь идёт об участках дороги от улицы Совнаркомовской до улицы Бетанкура и от Волжской набережной до улицы Совнаркомовской. Проехать по ним нельзя будет с 00:01 до 19:30 5 сентября.

– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – отметили в ведомстве. – Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

А также в нижегородском Центре организации дорожного движения поделились схемой предстоящих изменений.

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